Настало время принуждения иностранных соцсетей к соблюдению прав россиян

Иностранные социальные сети в России стали полем битвы за умы, мировоззрение и даже жизни россиян. В этой ситуации настало время принуждения зарубежных IT-гигантов к соблюдению прав россиян, но пока меры воздействия государства применяются не системно. Об этом пишет в своей статье для РИА «Новый День» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Нарушение прав человека или, наоборот, их защита? Жесткая цензура по авторитарному типу или радение за безопасность подрастающего поколения? Все эти вопросы и крайности как нельзя лучше характеризуют дискуссию вокруг дальнейшего законодательного регулирования функционирования социальных сетей в нашей стране.

Действительно, очень многое сейчас ушло в онлайн. И общение, и поиск симпатий, и обучение, и работа. Мы платим и получаем деньги, делаем заказы и познаем мир через монитор гаджета. Но помимо социально полезных функций, всемирная сеть становится полем боя.

Там идет битва за наше время, деньги, умы, мировосприятие и, наконец, даже жизни. Говоря о необходимости законодательного регулирования деятельности социальных сетей, отмечу, что сегодня наметились две основных проблемы. Это полное наше бесправие перед иностранными социальными сетями – неугодный с их точки зрения контент блокируется и банится без зазрения совести и остановки. И второе – безусловный деструктив, который несет в себе деятельность отдельных структур и лиц в соцсетях (призывы к участию в группах смерти, незаконных акциях, опасных для здоровья стримах и т.д.).

Нарушившие закон блогеры, стримеры и иные создатели контента привлекаются к административной и уголовной ответственности в зависимости от тяжести наступивших последствий (телесные повреждения, хулиганство, доведение до самоубийства, оставление в опасности и т.д.), и это, безусловно, правильно. Однако меры по предупреждению появления такого контента применяются разрозненно и не системно.

Есть и еще один момент – экономический. Современные технологии анализа и повышение уровня автоматизации налоговых органов позволяют отечественным налоговикам вполне обоснованно утверждать, что эффективная ставка прибыли цифровых компаний существенно не дотягивает до уровня юрлиц, работающих в других отраслях экономики. Это происходит из-за незначительного физического присутствия в стране резидентства пользователей или вовсе отсутствия такового.

В активно обсуждаемых сегодня параметрах цифрового налога речь идет об обложении прибыли глобальных интернет-компаний (Facebook, YouTube), которую те получают у нас, на российском рынке. К слову, единое налогообложение цифровых компаний на уровне ОЭСР – основной площадке по поиску консолидированного решения, пытаются согласовать уже давно. До сих пор нет единого мнения и в отношении того, что должно стать объектом налогообложения: выручка или прибыль. Для России сейчас речь идет о том, вводить ли временный цифровой налог односторонне или согласованно с другими странами. И, конечно, облагать ли им наши цифровые компании.

Однако возвращаясь к вопросам безопасности, уверен, что сегодня настало время принуждения иностранных социальных сетей к соблюдению интересов наших граждан как в сфере реализации российского контента, так и создания эффективных механизмов ограждения россиян от деструктивного контента. И правоприменительная практика уже пошла по этому пути.

2 апреля этого года суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей. Всего за этот день суд назначил штрафы этой компании в общей сложности на 8,9 млн рублей. У Twitter есть 60 суток на выплату штрафов или на их обжалование. По имеющейся информации, на подходе рассмотрение исков Роскомнадзора и в отношении других соцсетей.

Лед тронулся. Ведь ранее Роскомнадзор неоднократно и аргументированно предъявлял претензии Twitter в неудалении запрещенной информации, содержащей призывы к подросткам совершать самоубийства, контента с детской порнографией и информации о наркотиках.

Настало время донести до высшего менеджмента каждой из социальных сетей, что при взаимодействии с нашей страной, главным приоритетом для них должна стать безопасность российских пользователей, своевременное купирование и удаление контента, способного нанести вред здоровью граждан и особенно подрастающего поколения.

Москва, Иван Соловьев

Москва. Другие новости 06.04.21

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