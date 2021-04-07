Уход от «народного фильтра»: Госдума увеличила число кандидатов на выборах в федеральной части партсписков до 15

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении закон об увеличении общефедеральной части федерального списка кандидатов на думских выборах до 15 кандидатов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», оппозиция посчитала инициативу спорной.

В частности, депутат от «Справедливой России» Олег Нилов раскритиковал законопроект. «Для партий, которые представлены в Думе двумя-тремя десятками депутатов иметь 15 руководителей – перебор. Но самое главное, эти 15 потенциальных лидеров федерального списка не будут представлены в бюллетенях. Граждане ни теоретически не будут иметь возможность посмотреть, принимая решения. Не надо уходить от народного фильтра. Никаких обоснований мы не услышали», – пояснил он.

Несмотря на возражения, законопроект был принят.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что увеличение общефедеральной части партийных списков на думских выборах усилит «большую четверку» парламентских партий. «Модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной», – отмечал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 07.04.21

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