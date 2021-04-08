Вмешаться нельзя признать. Обострение в Донбассе: что делать России?

Ситуация в Донбассе за несколько недель критически обострилась. Несмотря на заключенное прошлым летом перемирие, в Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о ежедневных массированных обстрелах со стороны украинской армии, в результате чего гибнут мирные жители, разрушаются дома и инфраструктура.

На фоне происходящего ужесточилась риторика всех сторон. Часть российского экспертного сообщества предупреждает об опасности прямого военного столкновения с НАТО и применения тактического ядерного оружия. С другой стороны, высказываются мнения, что единственный вариант предотвратить войну – жесткие официальные заявления Москвы о гарантиях безопасности Донбассу.

Глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук накануне заявил, что превратил свой дом под Киевом в неприступную цитадель на случай «вторжения российских войск».

При этом Москва посылает разнонаправленные сигналы. Так, во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы РФ приступили к контрольной проверке боевой готовности в рамках тактических учений. Но российский МИД при этом настаивает на неуклонном соблюдении минских соглашений. «Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. И надеюсь, что это поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и они все же потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере», – сказал глава МИД Сергей Лавров.

В то же время, как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава российского государства Владимир Путин лично следит за ситуацией в Донбассе и готов обеспечить безопасность граждан РФ в случае нападения украинской армии на ЛДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин со своей стороны уже предупредил, что непризнанные республики «сдерживаются», но находятся на грани готовности к решительному огневому ответу.

В этой связи РИА «Новый День» предлагает своим читателям определить, как лучше поступить Москве в сложившейся ситуации.

Варианты ответов:

Признать независимость народных республик

Организовать масштабное переселение российских граждан из Донбасса

Провести референдум в ЛНР и ДНР о вхождении в состав РФ

Выдвинуть ультиматум Киеву и отправить российских миротворцев на защиту жителей Донбасса

Обратиться в Совбез ООН с требованием ввести международный миротворческий контингент

Договориться с «хозяевами» Киева – с США и ЕС

Ничего не делать и наблюдать

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