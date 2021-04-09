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Пятница, 9 апреля 2021, 12:25 мск

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ФАС начала проверку обоснованности цен на автомобильное топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила региональным управлениям усилить его, уделив особое внимание обоснованности изменения цен на автомобильный бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо на АЗС. Владельцам заправок направлены запросы с просьбой объяснить рост стоимости автомобильного топлива.

Предполагается, что управления ФАС также будут проводить тщательный анализ цепочки поставок на заправки с выделением всех звеньев посредников и выявлять посредников, не оказывающих фактических услуг, но повышающих при этом стоимость нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

В частности, подмосковное управление ведомства, в числе прочего, просит владельцев АЗС региона представить в адрес управления «письменные пояснения о причинах роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо за период с 01.01.2021 по дату получения настоящего запроса информации отдельно по каждому случаю повышения цен на топливо».

Ранее Росстат сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только в марте показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении – на 5,22%.

Москва, Светлана Антонова

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