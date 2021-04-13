«Куда вы прете, мелюзга украинская?» В Госдуме заявили о новом приказе США по Донбассу

Вашингтон дал Киеву команду «откатить» назад ситуацию в Донбассе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Изменились позиции украинских политиков, которые отвечают за внешние линии – они как зайчики уже. Говорят: «Что вы, не надо воевать – только минский процесс». Хозяин из Вашингтона одернул: «Куда вы прете, вы, мелюзга украинская, зайчики?» Тут же все поменялось. Воевать не хотим. И нечего не будет. Они войска отведут, мы отведём», – сказал Жириновский.

Политик пояснил, что США выгодно иметь неразрешенный конфликт на Украине. «А почему? Америке нужно гнойник, ей не нужна победа российского оружия. Чтобы пугать Европу и беспокоить Россию, и наживаться там», – уверен он.

Как сообщал «Новый День», в конце марта – начале апреля ситуация в Донбассе обострилась. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о ежедневных массированных обстрелах со стороны украинской армии, от которых гибнут люди, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Он предупредил, что непризнанные республики «сдерживаются», но находятся на грани готовности к решительному огневому ответу.

8 апреля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что развязывание полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны киевских властей станет для Украины началом конца. «Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок. Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», – заявил он.

Позже пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил эту позицию, но при этом подчеркнул, что Москве не нужна война в Донбассе.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.04.21

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