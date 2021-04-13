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Вторник, 13 апреля 2021, 15:18 мск

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Госдума разрешила использовать иностранные изобретения «без спроса»

Сегодня нижняя палата российского парламента в окончательном третьем чтении приняла законопроект, разрешающий использовать изобретение без разрешения патентообладателя. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ был принят 395 голосами «за», воздержался один депутат.

«Законопроектом предусматривается в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан, дать правительству РФ право об использовании изобретений без согласия патентообладателя с извещением его в короткий срок и возмещением ему расходов», – пояснил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров.

По его словам, такая необходимость возникла вовремя эпидемии коронавируса – изменения дадут возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий.

Как сообщал «Новый День», ранее думская оппозиция высказывала опасения по поводу этого закона. Депутат от КПРФ Николай Коломейцев обращал внимание на размытую формулировку – «в интересах национальной безопасности», что можно использовать как «инструмент для незаконного изъятия интеллектуальной собственности».

Москва, Александра Быстрицкая

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