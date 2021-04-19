Ожидание войны как «высокий политический сезон»: Киев привлекает к себе внимание и ждет бонусов

Очередной кризис вокруг Украины и риторика «а будет ли война» – это, скорее, договорная игра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества Леонид Давыдов. По его оценке, все занимаются «привлечением внимания тех, от кого им хочется иметь внимание».

«Они могут заявлять о своей повестке, о своих претензиях, желаниях и так далее. Преддверие в кавычках «войны» – это всегда очень «высокий сезон» политический, где все всегда слышат или стараются слышать, или более внимательно прислушиваются даже к самым маленьким участникам. Поэтому все, конечно, рассчитывают получают свои бонусы. Получат, конечно, не все», – пояснил эксперт, выступая сегодня на онлайн заседании экспертного клуба «Давыдов.Индекс».

Комментируя перспективы реальных военных действий в Донбассе, эксперт пояснил, шансов очень мало, но «если есть оружие, то их нельзя назвать нулевыми». «К сожалению, ответа на этот вопрос до конца не знает никто. Надо следить за событиями. Сейчас это все выглядит договорной игрой. Всех все устраивает, что происходит. Все получают свои бонусы от этого. На сегодняшний день пока процесс управляем. Насколько это будет дальше, и в какой момент он станет неуправляемым, думаю, этого никто не знает», – подытожил Давыдов.

Что касается «маленькой победоносной войны», о чем много говорят на уровне экспертов, политолог считает, что в нынешней ситуации такое уже не сработает. «Не похоже, что это сейчас даст что-то дополнительно. Мне кажется, что этот ресурс выбран», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.04.21

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