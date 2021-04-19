«Возможность злоупотреблений»: в России нет нормативно-правового регулирования цен на авиа и железнодорожные билеты

В России отсутствует нормативно-правовое регулирование уровня цен на авиа и железнодорожные билеты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил старший прокурор отдела Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением закона на транспорте и в таможенной сфере Александр Калугин на совещании в Совете Федерации.

«Никакого нормативного регулирования по ограничению стоимости тарифов в настоящее время законодательством не предусмотрено. Соответственно, включается в действие рыночный механизм спрос-предложение. В условиях, когда за счет внешних факторов ограничивается либо спрос, либо предложение, существует возможность злоупотреблений», – пояснил Калугин.

По его словам, последний анализ цен на билеты как на внутренних перевозках, так и на международных направлениях, особых нарушений не выявил. «Рост некий имеется. Учитываем, что и авиакомпании пострадали в прошлый год, когда у них вместо высокого сезона получился не низкий, а низчайший сезон. Авиакомпании поддерживались государством: 20 миллиардов рублей им выделялось, 10 млрд – аэропортам. За расходованием этих денежных средств осуществлялся постоянный контроль. Серьезных нарушений не допущено», – сообщил Калугин.

«С одной стороны, на чаше весов стоят интересы потребителя, а, с другой стороны, перевозчиков, где работают люди… Мы не должны лишиться наших авиакомпаний. И не можем лишиться наших туроператоров. Не будет возможности с кем-то разговаривать, когда зайдут на рынок иностранные компании, и неизвестно, какие цены у нас будут», – подытожил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.04.21

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