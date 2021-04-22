Госдума отменила «день тишины»

Сегодня Государственная дума во втором и третьем чтении приняла законопроект, отменяющий «день тишины» перед голосованием на выборах, если оно будет проводиться несколько дней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «за» проголосовал 351 парламентарий при одном против и одном воздержавшемся.

Как заявила председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, предложенные «нормы укрепляют права участников избирательного процесса в рамках судебной защиты». По ее словам, что поправка об отмене «дня тишины» была внесена представителями фракции КПРФ, ЛДПР и «Единой России».

Как пояснил депутат от «Единой России» Дмитрий Ламейкин, его фракция считает законопроект «важным, своевременным, и будет его поддерживать».

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также заявил, что фракция поддерживает инициативу, так как «никакого дня тишины уже давно нет».

Представитель фракции КПРФ Юрий Синельщиков со своей стороны отметил, что его фракция не поддерживает законопроект, но поддерживает поправки, внесенные в него после первого чтения. «Мы в первом чтении не поддерживали законопроект. Во втором чтении сейчас поддержали таблицы поправок, они улучшили законопроект. Но мы не можем поддержать в третьем, потому что остаются пресловутые пятидневные сутки на обжалование в ЦИК. Мы убеждены, что невозможно успеть, если только у тебя нет совершенного аппарата и хорошо оплачиваемых юристов. Мы, коммунисты, на сегодняшний день не можем уложиться в пять дней», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», предложенные изменения в закон также сокращают срок подачи жалоб незарегистрированных кандидатов на действия избиркомов с десяти до пяти дней с даты вынесения решения последней инстанции. Кроме того, судам будет запрещено снимать с выборов кандидатов, если избирком не представил обнаруженные недочеты в их документах.

За отмену «дня тишины» неоднократно выступал Центризбирком.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.04.21

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