В марте российские банки заработали рекордную прибыль

Российские банки заработали за март рекордную для этого месяца прибыль. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка о развитии банковского сектора РФ. Среди рисков ЦБ называет быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования.

По данным Центробанка, чистая прибыль сектора за месяц составила 205 млрд рублей, что на 22% выше февраля и лучше показателей прошлых лет, вплоть до 2012 года, когда ЦБ начал публиковать подобные отчеты. «Как мы неоднократно отмечали в своих прогнозах и оценках, резкого снижения прибыли в связи с отменой послаблений в части формирования резервов по крупным корпоративным кредитам не произошло, так как банки заблаговременно создали резервы в необходимом на сегодняшний момент объеме», – говорится в обзоре ЦБ.

Кроме того, в отчете говорится о росте рисков в сфере ипотечного кредитования. В марте рост составил 2,2%, при этом объем выдач в рамках программы «Льготная ипотека 6,5%» увеличился на четверть по сравнению с февралем. «Вследствие возросшей потребительской активности сильно ускорился рост необеспеченного потребительского кредитования (+1,9% после +1,0% в феврале), что соответствует докризисному уровню. Пока неясно, является ли этот всплеск временным или же банки снова начинают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием (как было после спада 2014-2015 гг.), что чревато ростом кредитного риска», – говорится в сообщении ЦБ.

Всего в первом квартате-2021 банки заработали 578 млрд рублей, что на 9% выше прошлогоднего уровня. «Среди основных положительных факторов можно выделить рост чистого процентного (+70 млрд руб., или +8%) и комиссионного (+36 млрд руб., или +12%) доходов, благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования, а также сокращение расходов на резервы с 277 до 115 млрд рублей. Среди отрицательных факторов – главным образом снижение доходов от переоценки иностранной валюты с 211 до 39 млрд рублей. В марте заметно увеличилось количество прибыльных банков (с 233 до 248). При этом доля прибыльных банков по итогам I квартала 2021 г. составила 98% в активах сектора», – уточняется в отчете.

Москва, Мария Соколова

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