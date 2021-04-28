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Среда, 28 апреля 2021, 12:38 мск

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Россию ждет молочный кризис: себестоимость производства выросла на 18%

В России за год себестоимость молока выросла на 18%. Такие данные опубликованы в докладе Национального союза производителей молока.

По данным организации, в марте 2021 года индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) составил 99,4%. Эта цифра на 0,6% ниже, чем в феврале, но на 18,2% превышает соответствующее значение в марте 2020 года. Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет в Союзе называют корма, заработную плату, девальвацию национальной валюты, увеличившиеся тарифы на электроэнергию, рост стоимости дизельного топлива и общую инфляцию.

В Минсельхозе РФ признали, что производители и переработчики молока сейчас работают в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости», пишет РБК.

При этом отмечается, что пока эти тенденции не сильно повлияли на отпускные цены.

По данным на 21 апреля 2021 года, отпускная цена сырого молока у сельхозпроизводителей составляла 26,6 руб за 1 кг – на 4,1% больше, чем годом ранее.

Стоимость пастеризованного молока у промышленных производителей в апреле 2021 года, по данным Минсельхоза, выросла с 45,2 до 47,1 рублей за 1 кг – также на 4,2%.

Как считают эксперты, рост цен на отпускные цены на сырое молоко сдерживает, в частности, снизившееся потребление молочных продуктов, заставившее переработчиков уменьшить закупки. Однако рост себестоимости может вынудить производителей вступить в переговоры с торговыми сетями.

Москва, Александра Быстрицкая

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© 2021, РИА «Новый День»

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