«Нищета охватила почти полстраны»: Зюганов заявил о приближающемся политическом дефолте

Действия финансово-экономического блока правительства РФ ведут к политическому дефолту страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после встречи его фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Что нас крайне беспокоит? Что поручение президента войти в пятерку крупнейших экономик мира не выполняется. Темпы экономического роста за последние 10 лет в среднем составили 0,9%. Мы не прибавляли и 10%, в то время как Америка прибавила 16%, Европа 32%, Китай 101%», – возмутился Зюганов.

«Нынешняя финансово-экономическая политика не только заведет нас в полный тупик, но и приведет к политическому дефолту», – подчеркнул политик.

При этом лидер КПРФ заявил, что сейчас нужно максимально сплотить общество на конструктивной программе. «Важно, как распределяется доходная часть того, что зарабатывает вся страна. На 10% выросли доходы бюджета, 53% выросли доходы олигархии, а доходы граждан попадают 8 год подряд. Нищета охватила почти полстраны», – сказал Зюганов.

Как сообщал «Новый День», ранее Зюганов жестко раскритиковал послание президента РФ Владимира Путина. «Президент и его правительство должны понимать, то решить проблемы и вылезть из тупика кризиса, в который нас насильно загнали, невозможно. Метрополия объявила вам войну. Вы никогда не выиграете войну, если будете действовать по их правилам. Очень робко сказано, что будут заставить нашу олигархию что-то платить – вкладывайте здесь, мы вас будем поощрять. Послание обозначило болезненные точки, попытались сделать примочки тем, кому тяжело и плохо, но курс продолжается прежний», – констатировал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.04.21

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