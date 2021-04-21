«Как мёртвому припарки»: Зюганов жестко раскритиковал послание Путина

Послание президента РФ Федеральному Собранию – попытка подлатать «дохлым бюджетом» самые больные места. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время пресс-подхода. По его оценке, поручения главы государства не спасут страну от кризиса – «в финансово-экономическом продолжаем откатываться назад», а Донбасе уже давно пройдены все «красные линии».

«В социальном плане сделали полшага вперёд, в государственно-политическом плане топчемся на месте, в финансово-экономическом продолжаем откатываться назад. Нет нормальной политической обстановки, нет уверенности в завтрашнем дне, хорошей работы, нет должной защиты материнства, детей и стариков. Все это сказывается тяжким грузом, который лежит на душе у каждого. Сегодня он пытался починить и некоторые места залатать нашим тощим и дохлым бюджетом», – заявил Зюганов.

Политик пояснил, что общие выплаты в 15 тысяч рублей на ребенка, который собирается в школу, может быть, и неплохое решение, но подчеркнул, чтобы собрать в первый класс, требуется 40-50 тысяч.

«Тема образования и науки тоже прозвучала. Причем прозвучала в тревожном ключе. Предложение поддержать науку и выделить 1 трлн 600 млрд обосновано. Но я напомню, в 2012 году уехало 14 тысяч научных специалистов, а в 2019 почти 70 тысяч. 56% школьников готовы податься в другие страны, 52% научных работников не видят своего применения здесь», – отметил лидер КПРФ, подчеркнув, что нужно менять подход к образованию, а не точечно денежными вливаниями пытаться решить проблему.

«Президент и его правительство должны понимать, то решить проблемы и вылезть из тупика кризиса, в который нас насильно загнали, невозможно. Метрополия объявила вам войну. Вы никогда не выиграете войну, если будете действовать по их правилам. Очень робко сказано, что будут заставить нашу олигархию что-то платить – вкладывайте здесь, мы вас будем поощрять. Послание обозначило болезненные точки, попытались сделать примочки тем, кому тяжело и плохо, но курс продолжается прежний», – констатировал Зюганов.

Политик также раскритиковал и внешнеполитический вектор. «Президент сказал о «красной линии». На Донбассе она давно пройдена. Там погибли тысячи людей, там 7 лет обстреливают и продолжают нагнетать историку. Заявите официально, что мы признаем волю народа Донецкой и Луганской народных республик, что это наш славянский мир!», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

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