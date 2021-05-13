Лондон будет пугать британцев «российской угрозой» – Пригожин

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин объяснил голословные обвинения министра иностранных дел Великобритании в адрес России.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 11 мая заявил, что Россия якобы укрывает международных преступников. Также он подчеркнул, будто Москва плохо борется с нарушителями международных законов, не объяснив при этом, о ком именно идет речь. Эти обвинения прозвучали на фоне объявления нескольких россиян в розыск. В некоторых СМИ в связи с этой новостью фигурировало имя петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Представители издания «Правда.ру» обратились к бизнесмену с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Как отметил Пригожин, представители американских спецслужб действительно разыскивают его по обвинению во «вмешательстве» в американские президентские выборы. При этом ранее предприниматель был полностью оправдан судом США, а все обвинения были с него сняты. Пригожин отметил, что главе МИД Великобритании стоит быть справедливее и обратить внимание на преступников в других странах.

«В Лондоне говорят, что Россия прячет граждан, которых разыскивают за рубежом. Вот меня, например, ищут американцы, хотя мой адрес всем известен. Ищут потому, что считают меня преступником. А я считаю себя патриотом. А преступниками – господина Байдена, Сороса, Цукерберга, Безоса, Дорси, Пелоси и Харрис. И поэтому обращаюсь к Министерству иностранных дел Великобритании и настаиваю на том, чтобы оно потребовало от США их немедленной выдачи для придания справедливому суду на территории РФ. Напоминаю, что меня полностью и безоговорочно оправдал американский суд, сняв с меня все обвинения», – передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее королева Великобритании Елизавета II заявила об усилении военной мощи Соединенного Королевства. По мнению Пригожина, обвинения британского МИД связаны непосредственно с этим заявлением. Говоря о «российской угрозе», Лондон будет призывать к увеличению оборонного бюджета, как ранее это делал Вашингтон.

«Причины истерии в Великобритании вполне понятны. Эксперты уже предполагали, что Лондон в попытках увеличить военный бюджет пойдет по протоптанной Западом дорожке, используя термин «российская угроза» и пугает им своих граждан. Так и случилось, вчера Елизавета II обозначила, что собирается выделить на оборону 24 миллиарда фунтов стерлингов в ближайшие четыре года. Это самая большая сумма за последние тридцать лет. Так что господа демократические страны, все ваши обвинения связаны исключительно с одним, с попыткой расхищать деньги собственных народов», – считает Пригожин.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 13.05.21

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