«Перспектив для снижения не вижу»: россиян ждет дальнейший рост цен на жилье

Стоимость жилой недвижимости в России продолжит расти и дальше вместе с ключевой ставкой Центробанка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала директор по коммуникациям компании-застройщика Наталья Медникова сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, государственные льготы по ипотеке не помогут очень многим россиянам.

«В Москве застройщикам придется тяжелее, чем раньше. Семейная ипотека вряд ли компенсирует урезанный лимит по льготной ипотеке, потому что не так много у нас в стране семей, где появились дети после 2018 года, когда заработала эта программа. Много людей, которые имеют взрослых детей, нуждаются в расширении жилищных условий, но теперь уже не смогут себе этого позволить из-за увеличения процентных ставок по кредитам», – пояснила она.

По оценке Медниковой, процентные ставки по кредитам продолжат рост вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ. «Сейчас они (ставки) находятся на уровне 8%. И, наверное, это не предел, поскольку мы ожидаем увеличения ключевой ставки, ее дальнейшего роста. Возможно, к концу года ставки подтянутся до уровня 9%», – считает она.

Согласно прогнозу эксперта, рынок недвижимости ожидает небольшой спад, после чего с сентября рост цен продолжится. «Я думаю, в июле и в августе будет небольшой спад. В связи с этим цены тоже перестанут расти такими темпами, как они росли до этого, это замедлится. Но уже с начала нового делового сезона, когда люди привыкнут к новым ставкам, когда они адаптируются к новым экономическим условиям, я думаю, продажи продолжатся и цены продолжат расти», – отметила она.

«Перспектив для их снижения пока не вижу, потому что стройматериалы и дальше будут дорожать, инфляцию пока что тоже не удается сдержать. До конца года цены будут меняться, как минимум, в пределах инфляции в 5-6%», – заключила Медникова.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты обращали внимание, что после введения льготной ипотеки цены на жилую недвижимость выросли на 20-30%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.07.21

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