«Клуб для очень избранных с дикой ценой»: в ближайшие три года в России запланирован серьезный рост цен на недвижимость

На рынке жилой недвижимости России в ближайшие три года ожидается серьезный рост цен. Такой прогноз, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучал сегодня на заседании круглого стола в Москве с участием экспертов. По оценке спикеров, главной причиной подорожания жилья является система проектного финансирования, которая ранее была введена для решения проблемы обманутых дольщиков.

Как отметила заместитель председателя Общественного совета при Минстрое РФ Светлана Разворотнева, в паспорте национального проекта «Жилье и городская среда» нет такого показателя, как «снижение стоимости квадратного метра». «У нас запланировано в национальном проекте – стоимость квадратного метра растет. И естественно, раз она уже планируется как растущая вне зависимости от обстоятельств – она продолжает расти. А инструментов у нас много у органов власти. Одна стоимость разрешенного вида использования земельного участка – в какие деньги обходится только эта процедура... Ну если мы хотим строить дешевое жилье, давайте минимизируем хотя бы административные затраты. И все-таки ограничим маржинальность застройщиков, особенно в Москве», – отметила она.

Эксперт также обратила внимание на несовершенство законодательной базы в строительной сфере. «К сожалению, наши законодатели так быстро и так второпях принимают законы, особенно подзаконные акты, что те, кто хотят воспользоваться этим инструментом, они сталкиваются с огромным количеством проблем… Создается непрозрачность на рынке. Эти инструменты нужно дорабатывать. Тут есть спектр возможностей для повышения доступности жилья, для снижения проблем граждан при покупке жилья. По-прежнему это все лотерея… Я уже не говорю о других проблемах, о качестве строительства, о приемке работ. Сфера, конечно, нуждается в совершенствовании – простор есть, главное – желание», – считает Разворотнева.

Говоря о причинах роста цен на недвижимость, член Общественного совета при Минстрое РФ выделила главную – «это переход на проектное финансирование, на эскроу-счета». «Деньги для строительства просто элементарно стали дороже, получить их стало существенно сложнее особенно для региональных компаний низкомаржинальных. И, конечно, это решение, в свое время оно сравнивалось с таким антибиотиком, который помог победить болезнь обманутых дольщиков с одной стороны, а с другой – выжег все вокруг себя и сделал жилье менее доступным. Убеждена, что без появления каких-то альтернативных форм финансирования строительства, мы не сможем справиться с этим обвальным ростом цен», – пояснила она.

Такой же точки зрения придерживается эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» Ильдар Хусаинов. «Любые системные вещи хороши вовремя. Эскроу может быть в свое время решило проблему обманутых дольщиков, но на сегодня это является серьезным препятствием в развитии рынка недвижимости России», – подчеркнул он.

«25% застройщиков ушли с рынка, еще 10 % – на грани этого. Все их рынки забрали крупные компании, они, понятно, что рыночно действуют, но какие-то олигополитические элементы возможны. Более того, мы фиксируем регионы, где конкуренция уже недостаточна, и это, в том числе, ведет к росту цен», – пояснил эксперт.

По его мнению, недвижимость в России может превратиться в «клуб для очень избранных с дикой ценой», где «граждане платят огромные деньги за право купить жилье». «Надо открыто говорить об этом и на общественном совете Госстроя и в Госдуме, что система эскроу-расчета на сегодня морально устарела… Иначе мы проблему объема строительства никогда не решим. Что бы мы не делали, на сегодня эскроу – главный тормоз развития всей этой системы», – констатировал Хусаинов.

«У нас во многих регионах надо очень серьезно «потрудиться», чтобы просто начать строить. Это неправильно. Должно быть наоборот… Пока этого не произойдет, цены будут расти. Я прогнозирую, к сожалению, в ближайшие год, два, три достаточно серьезный рост цен в России», – заключил эксперт ОНФ.

Москва, Мария Соколова

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