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Среда, 7 июля 2021, 13:35 мск

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За год квартиры в новостройках Москвы подорожали на 35%

В Москве средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла за шесть месяцев на 18%. Согласно расчетам аналитиков агентства «Метриум», самое доступное предложение оценивается в 4,5 млн рублей за 14-меровую студию в Кузьминках.

«Средняя цена квадратного метра составила 245 470 руб. за кв. м (+2,8% за месяц; +9,1% за три месяца; +18,3% за шесть месяцев; +35% за 12 месяцев)», – цитирует «Интерфакс» выводы экспертов.

Сообщается, что наибольший прирост зафиксирован в Южном административном округе (+27,4%), на втором месте – Западный округ (284 тыс. руб. за кв.м, +24,4%), на третьем – Северо-западный ( 266 тыс. руб. за «квадрат», + 22,4%).

Средняя цена в новой Москве достигла 191 тысяч рублей за кв м, что скоро будет сопоставимо с уровнем цен на некоторые проекты в «старой» Москве.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.07.21

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