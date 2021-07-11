Утрата влияния западных стран в Центральноафриканской Республике происходит на фоне укрепления сотрудничества Банги с Москвой. Элиты США и Франции крайне болезненно переживают ослабление влияния в республике и на всем африканском континенте.

Париж и Вашингтон все чаще сталкиваются с очевидной потерей позицией в различных частях мира, в том числе в Африке, отметили эксперты Radio Révolution Panafricaine. Западные страны пытаются всеми возможными средствами сохранить возможность влиять на другие государства, как это было во времена однополярного мира. Но, к сожалению для бывших метрополий, такие подходы к международным отношениям устарели и ушли в прошлое. Они не хотят признавать, что сейчас все решения принимаются людьми, которые живут в странах Черного континента в зависимости от их потребностей и планов.

В частности, в Центральноафриканской Республике Париж и Вашингтон активизируют скоординированные кампании на политическом, дипломатическом и медийном уровне, чтобы дискредитировать российско-центральноафриканское сотрудничество. Ангажированные СМИ организовали дезинформационную кампанию против российских инструкторов.

Запад активно взялся за эту страну, поскольку случай с ЦАР стал примером для соседей по континенту. Государство, в котором на протяжении многих лет царил хаос смогло преодолеть проблемы, а помогли им в этом россияне, которых эти же СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера». Специалисты из РФ откликнулись на просьбу центральноафриканских властей помочь с реформированием и обучением армии. Подготовленные правительственные силы республики разгромили бандформирования, вернув мир в страну.

В Radio Révolution Panafricaine подчеркнули, что французские войска, которые раньше присутствовали в большем количестве на территории многих африканских государств, в том числе и в ЦАР, не смогли добиться результата, пусть даже немного похожего на то, чего достигли республиканские власти сейчас.

Журналисты считают, что сегодня западные деятели с большой озабоченностью наблюдают не только за потерей своего геополитического и стратегического влияния, но и за все более жестким противодействием центральноафриканского общественного мнения их провокационным усилиям. Западные элиты, находящиеся в полной неспособности адаптироваться к современному многополярному миру, рискуют в долгосрочной перспективе столкнуться с унизительной эвакуацией своих войск и наемников из Африки.

Банги, Андрей Романов

Банги. Другие новости 11.07.21

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