Биржевые цены на бензин обновили рекорд

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина Аи-92 достигла нового рекордного уровня – 55 720 рублей за тонну. Бензин Аи-95 также торгуется близко к максимуму, который был установлен в июле 2020 года – 59 602 рубля.

По итогам торгов понедельника цена Аи-95 на бирже составила 59 207 рублей за тонну, передает РИА «Новости».

При этом цена дизельного топлива (51 879 рублей) также находится у своих максимальных значений, исторический рекорд был зафиксирован в июне – 52 686 рублей за тонну.

Российский топливный союз (РТС) в июле направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором заявил об ухудшении ситуации с ценообразованием. В обращении говорится, что оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, – в результате независимые АЗС работают в убыток. Действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в РТС считают повышение экспортных пошлин на нефтепродукты.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.07.21

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