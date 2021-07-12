«Накопилось недоверие»: 80% предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным

В России почти 80% предпринимателей не считают ведение бизнеса безопасным и полагают, что действующие законы не гарантируют необоснованного уголовного преследования. Об этом говорится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который он представил президенту Владимиру Путину. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, в обществе накопилось недоверие к действиям государства.

«Почти 80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным и полагают, что законодательство не предоставляет им достаточных гарантий от необоснованного уголовного преследования», – отмечается в докладе.

По данным опроса, три четверти предпринимателей и 70% специалистов не считают правосудие независимым и объективным. «По-прежнему, вопреки изменениям в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, суды зачастую необоснованно избирают для предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу, используя общие формулировки: «преступление находится вне сферы предпринимательской деятельности», «преступление не связано с обстоятельствами, указанными в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ», – отмечается в документе.

Согласно данным доклада, более трети опрошенных экспертов считают, что никак не повлияли на уголовное преследование предпринимателей новые статьи, исключившие привлечение к ответственности предпринимателей и их сотрудников только в силу организационно-штатной структуры организации.

Вместе с тем, как считают бизнесмены, неэффективно действует «распространение особого порядка признания предметов и документов вещественными доказательствами». «По данным опроса ФСО, только каждый десятый предприниматель указал на применение особого порядка, в то время как об изъятиях средств производства заявили почти 20%, оригиналов документов – две трети, об изъятии носителей информации – почти 60%», – говорится в докладе.

Кроме того, в докладе уполномоченного рассматриваются отдельные проблемы необоснованной криминализации гражданско-правовых отношений, вопрос о порядке меры пресечения после вынесения приговора, обвинительный уклон следствия, в ходе которого нередко исключаются материалы, которые могут служить доказательством невиновности обвиняемого. Отмечается также, что расследование уголовных дел в отношении предпринимателей необоснованно затягивается, а вот предпосылки для объявления их в розыск порой создаются искусственно.

По мнению Титова, накопившееся недоверие к действиям государства в данной сфере характеризует опрос Федеральной службы охраны об административной среде в России. «85% предпринимателей считают, что, несмотря на мораторий на проверки и иные послабления в контрольно-надзорной сфере, административная нагрузка на их бизнес в 2020 году или увеличилась, или не изменилась. Более 50% респондентов считают, что административная нагрузка на их бизнес не снизится в 2021 году, несмотря на вступление в силу «регуляторной гильотины», нового закона о контрольно-надзорной деятельности и дальнейшего моратория на проверки», – отмечается в докладе Титова.

В доклад бизнес-омбудсмена включены результаты опроса 830 респондентов в 34 субъектах РФ.

После изучения документа президент РФ уже дал поручение аппарату бизнес-омбудсмена вместе с Генеральной прокуратурой заняться отслеживанием практики применения нового закона о госконтроле, уточнили в пресс-службе Титова.

Москва, Мария Соколова

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