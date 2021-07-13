Внешний долг России вырос на 4 млрд долларов

Внешний долг России за полгода вырос на 0,9% или на 4 млрд долларов США. Как сообщает Центральный Банк РФ, на 1 июля задолженность увеличилась до 471,4 млрд долларов США.

«На динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками», – пояснили в Центробанке РФ.

Москва, Мария Соколова

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