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Вторник, 13 июля 2021, 19:04 мск

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Биржевые цены на бензин выросли до нового рекорда

Цена бензина Аи-92 второй раз за неделю обновила исторический рекорд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Сегодня по итогам торгов биржевая стоимость топлива достигла 56 024 рублей за тонну, передает РИА «Новости».

Бензин Аи-95 также торгуется вблизи рекордного значению июля 2020 года – на уровне 59 326 рублей за тонну. На максимальных значениях находятся также котировки дизельного топлива.

Российский топливный союз (РТС) в июле направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором заявил об ухудшении ситуации с ценообразованием. В обращении говорится, что оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, – в результате независимые АЗС работают в убыток. Действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в РТС считают повышение экспортных пошлин на нефтепродукты.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,