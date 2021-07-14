Экстренное погодное предупреждение: Подмосковье готовится к сильной жаре

Сегодня в Московской области объявлено экстренное погодное предупреждение в связи с сильной жарой. Как говорится в сообщении регионального главка МСЧ, в столичном регионе в дневное время ожидается до 35 градусов.

В этих погодных условиях спасатели рекомендуют проветривать помещения – приоткрыть форточки, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры. «При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.). Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности кожи. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем МЧС рекомендует не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, которые способные спровоцировать ухудшение общего состояния организма и его обезвоживания. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает, советует МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, жара начнет постепенно отступать в предстоящие выходные. В столичном регионе прогнозируются осадки. В начале следующей недели ожидается 27-29 градусов.

Москва, Светлана Антонова

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