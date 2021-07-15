«Колониальная экономика»: депутат Госдумы от «ЕР» назвал Банк России «филиалом МВФ»

Банк России и созданная в РФ финансовая система служит не развитию отечественной экономики, а обслуживанию доллара США и обеспечению бесплатного экспорта природных ресурсов. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом парламентарий от «Единой России» подчеркнул, что у РФ нет суверенитета на принятие самостоятельных решений – страна превращена в колонию.

«Тот тип экономики, который сформирован на основе Конституции 93 года – это тип колониальной экономики, при котором мы имеем всего лишь 1,5% мирового дохода, хотя наша территория производит 6% мирового дохода. Мы живем в четыре раза хуже, чем могли бы жить. Треть ресурсов, которые Россия добывает, вообще-то добывает не Россия, а английские оффшорные компании, которые добывают ресурсы на территории России, – это и есть отсутствие суверенитета. «Роснефть» по активам на 80% является иностранной компанией», – констатировал депутат.

По его оценке, в период пандемии «усилилась эксплуатация России» после выпуска дополнительного объема долларов США. «Их выкупают – пустые бумажки – за реальные ресурсы все страны, включая РФ, частично Китай, Индия и так далее. Естественно, проблемы общего характера перекладываются на эти страны, так называемые недоразвитые экономики, как про нас говорят, или развивающиеся. Этот процесс, при котором отсутствие власти в экономике, приводит к снижению уровня жизни населения этих стран, прежде всего РФ», – пояснил Федоров.

Парламентарий также обратил внимание, что у России «нет права даже на деньги», а рубль выпускается для «обеспечения бесплатного экспорта природных ресурсов на Санкт-Петербургской бирже». «Количество рублей в экономике пропорционально не экономическим показателям, а ввезенным в Россию долларам для целей обеспечения производства этих товаров, которые реально бесплатно поставляются за границу», – сказал он.

Комментируя решения Центробанка РФ, депутат отметил, что повышение ставки не связано с оздоровлением российской экономики. «Центральный банк РФ, если почитать закон, является депозитарием, филиалом МВФ. Его задача – обслуживание оборота доллара. Американцы напечатали за последние полтора года 9 трлн долларов для борьбы с эпидемией, для военных программ своих. Естественно, перед своими депозитариями они поставили задачу обеспечить это оборот. Отсюда и позиция ЦБ – растут ставки, чтобы не пустить российский рубль в российскую экономику, – абсолютно точно. И за счет замораживания российской экономики обеспечить оборот этих самых 9 трлн дополнительных долларов и выполнить задачу макроэкономического характера», – пояснил Федоров.

«На рубле даже не написано, что это рубль РФ, это ценная бумага МВФ (Международный валютный фонд). Это чистая проблема суверенитета и выплаты дани, и его надо решать. Вы не договоритесь с этим ЦБ. Его надо ломать и вместо него формировать национальный – либо Центральный национальный, либо госбанк, либо хотя бы агентство правительства, каким ФРС США является. Это единственный способ решения проблемы. Речь о выпуске национальной валюты, которой в России пока нет», – заявил Федоров.

В этой связи, по его мнению, в России необходимо продолжить конституционную реформу. «Надо продолжать конституционную реформу, реформу деофшоризации, о которой говорит Путин, национализации капитала – не путать с огосударствлением, национализации правовой системы, чтобы у нас не было английского права, и формировать российскую экономику таким образом, чтобы она обслуживала население РФ, а не, так сказать, служила мировой экономике однополярного мира», – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.07.21

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