«За последние, минимум, 10 лет ничего подобного не было»: цены на продукты продолжат расти

В России цены на продовольствие продолжат рати в геометрической прогрессии, и пока неясно, до какого уровня. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ накануне на пресс-конференции в Москве. По его словам, которым индекс потребительских цен увеличивается 16-й месяц подряд, чего не было, как минимум, 10 лет.

«За последние, минимум, 10 лет ничего подобного не было. Не просто рост цен, рост индекса потребительских цен – это значит, что каждый месяц процент увеличения цены растет. Это геометрическая прогрессия получается», – подчеркнул он.

Как считает Шелиц, продовольственная инфляция продолжит расти, и пока непонятно, до какого уровня. «Другой график Росстата – как росло продовольствие в разные годы. Мы в этом году повторяем кривую 2013 года. В 13-м году она вывела на 7,5% роста цен на продовольствие. Но мы уже в июне пошли выше. Поэтому я не знаю, когда меня спрашивают – а может быть 10%? Может быть», – сказал глава Союза потребителей России.

По его мнению, говорить о неадекватности цен в рыночной экономике бессмысленно. «Цена – это объективный показатель спроса и предложения. И мы видим, что цены, растут абсолютно на все, и больше на те товары, которые нечем заменить», – констатировал он.

К незаменимым товарам Шелиц отнес крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб, ранее пояснив, что необходимо увеличивать их предложение, «с чем пока не особо справляемся». «Пытаться командовать ценами, и их административными или полу-административными мерами, такими как ограничение экспорта успешными производителями дефицитной у нас продукции, лишающие их вполне заслуженного дохода, или товарные интервенции? Все-таки лучше цены оставить рынку, коль мы живем в рыночной экономике, но при этом, государству необходим помогать тем людям, которые не могут справиться», – пояснил глава Союза потребителей России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.07.21

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