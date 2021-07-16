Подорожал на 30%: биржевые цены на бензин поднялись до нового рекорда

Биржевые цены на бензин с середины декабря 2020 года выросли почти на 30%, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Как сообщается, стоимость бензина Аи-92 по итогам торгов 16 июля составила 55 997 рублей за тонну, что является абсолютным историческим максимумом. С середины декабря прошлого года цена выросла на 27,5%.
Аи-95 за тот же период подорожал на 30%. Стоимость марки сегодня по итогам торгов также достигла максимума за историю биржи в 59 317 рублей за тонну.
На исторических пиках завершили торги также сжиженные углеводородные газы – 37 442 рубля за тонну. Рост с середины декабря составил на 75%.
Согласно выводам неправительственных экспертов, рост цен на бензин, а также на другие товары продолжится, пока не изменится финансовая политика государства.
Санкт-Петербург, Мария Соколова
Санкт-Петербург. Другие новости 16.07.21
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