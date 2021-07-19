Россиянам «светит» новое подорожание: поставщики требуют увеличить закупочные цены на продукты питания

Поставщики продуктов питания требуют от торговых сетей увеличить закупочные цены в третьем квартале. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в ходе совещания партии «Единая Россия» с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания. По его мнению, решение Минпромтогра РФ по заключению долгосрочных договоров нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю.

«В настоящее время торговые сети продолжают получать от поставщиков требования об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости продукции – на яйца после сезонного снижения, на мясо птицы, на молочные продукты в среднем на 5-7%», – передает РИА «Новости» слова Караваева.

Глава АКОРТ пояснил, что торговые сети применяют внутреннее перекрестное субсидирование для поддержания низких цен на социально значимые продовольственные товары, но этого ресурса уже недостаточно. «Мы отчетливо понимаем причины роста отпускных цен у производителя, и полагаем необходимым оказание помощи товаропроизводителям в снижении издержек, что, безусловно, повлечет сдерживание роста цен на внутреннем рынке», – уточнил он.

Караваев считает, что нельзя форсировать выполнение решения Минпромторга РФ по заключению долгосрочных прямых контрактов торговых сетей с производителями как ключевого инструмента по сдерживанию роста цен на продукты. По его словам, торговые сети-члены АКОРТ в настоящее время проводят анализ структуры закупок социально значимых товаров и сокращают реально долю тендерных закупок, однако одномоментный отказ от таких контрактов едва ли возможен, поскольку тендер является рыночным инструментом, в том числе, для сдерживания цен. «Полный отказ от торгов нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю, и важно со стороны органов власти не форсировать этот процесс на данном этапе», – подчеркнул председатель президиума АКОРТ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.07.21

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