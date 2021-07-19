Биржевые цены на бензин установили новый рекорд

Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь обновила рекордное значение. Сегодня по итогам торгов стоимость топлива выросла на 0,67% по территориальному индексу Европейской части России, и составила 56 287 рублей за тонну, передает «Прайм» со ссылкой на данные биржи.

В то же время бензин Аи-95 вплотную приблизился к рекорду июля 2020 года, достигнув отметки 59 178 рублей за тонну.

Ранее Минэнерго РФ сообщало, что благодаря сокращению экспорта ожидает поставки бензина на внутренний рынок в июле на уровне допандемийного 2019 года. В министерстве ожидают, что рост выпуска бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.07.21

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