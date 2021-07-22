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Четверг, 22 июля 2021, 11:04 мск

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«Не допускать к торгам»: Банк России пояснил свою позицию по криптовалютам

Фото РИА «Новый День»

Банк России рекомендовал биржам не допускать к торгам ценные бумаги, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, или связанных с ними цен и индексов. Об этом говорится в информационном письме регулятора. Отмечается, что ограничения не распространяются на цифровые национальные валюты в случае их выпуска в обращение.

«Управляющим компаниям не следует включать эти активы в состав паевых инвестиционных фондов, а брокерам и доверительным управляющим рекомендовано воздерживаться от предложения псевдопроизводных финансовых инструментов с такими базисными активами неквалифицированным инвесторам», – говорится в сообщении.

По оценке Центробанка, криптовалюты и цифровые активы характеризуются высокой нестабильностью, непрозрачностью ценообразования и другими специфическими рисками. «Покупка привязанных к ним финансовых инструментов влечет повышенные риски убытков для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями. Рекомендации Банка России являются превентивной мерой – они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору», – поясняют в ЦБ.

«Ограничения не распространяются на цифровые национальные валюты в случае их выпуска в обращение. Также они не касаются цифровых финансовых активов, выпущенных по российскому праву в информационных системах, операторы которых включены в реестр Банка России», – уточнил регулятор.

Москва, Мария Соколова

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