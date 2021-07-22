Унитарная перспектива: федеративное устройство России несет угрозу разрушения государства

Федеративное устройство России несет в себе угрозу разрушения единого государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, дальнейшее развитие страны возможно только в «более унитарной государственной конструкции».

«Может быть она (унитарная система госуправления) не должна на данном этапе быть оформлена конституционно, но неизбежно мы придем к унитарному типу республики. Это дает много новых положительных возможностей, которые связаны как раз с той самой реализацией масштабных проектов, транспортный, социальных, обеспечение инвестиций. Экономика сможет развиваться и расти, в то время как старого типа федерализм был и остается отчасти в качестве серьезной проблемой для того, чтобы Россия вышла на посткризисный период развития, экономика развивалась и рос уровень благосостояния», – пояснил Колташов.

При этом, как полагает эксперт, укрупнение регионов – «вещь чрезвычайно опасная, как опасной является сама система федеральных округов». «По мере того как экономика развивалась региональные структуры уменьшались. Начали с больших воеводств, потом губернии, области, республики, регионы, которые были уже значительно меньше… Как только вы начинаете устраивать структуры над этими, начинаете их объединять, получаете прото-удельное княжество. Видимо, задача стоит, чтобы не допустить этого, сделать невозможным этот процесс. У нас был продолжительный период губернаторопада, то есть замены губернаторов старой формации на губернаторов, готовых работать по-новому, работать в тесном сотрудничестве с федеральным центром, то есть с правительством», – отметил он.

Эксперт обратил внимание, что назначение правительством РФ кураторов регионов должно усилить координацию региональных и федеральных органов власти и в конечном итоге изменить систему отношений. «Задача, которая стоит перед новой системой отношений, когда вице-премьеры будут курировать регионы, – это обеспечение контроля над реализацией экономических и социальных программ, и отслеживание того, чтобы региональные начальники не начали впадать в старое классическое начальственное региональное поведение, когда они к инвесторам относятся благожелательно в зависимости от того, какую долю они лично от этого получают, или выгодно ли это региональной бизнес-группе, которая так или иначе стоит за многими все еще губернаторами. Вице-премьеры должны продолжать проламывать это сопротивление для того, чтобы у нас могли реализовываться общенациональные экономические и социальные программы с минимумом препятствий», – считает Колташов.

«Кстати говоря, и в прошлые годы региональные элиты не очень интересовались тем, как живут люди. В их понимании, если нет протестов, значит все нормально. Если люди бедны, но вы держите свою долю рынка, не пуская московские компании, иностранный капитал, то это хорошо. В этом смысле, я думаю, что мы вступаем в период доламывания вот этих старых механизмов, старых отношений, и кураторство вице-премьеров над регионами обеспечит, с одной стороны, реализацию проектов, а, с другой стороны, приведет губернаторов окончательно в подчиненное положение, то есть они будут именно губернаторами, управляющими регионов, а не представителями хозяйствующей в регионе элиты, у которой особые специальным соглашением обеспеченные отношения с Москвой и они вольные воины, но формально остаются в составе России», – уточнил он.

Колташов полагает, что полпреды президента РФ в регионах вполне могут сохранить свои функции как представители правительства на местах. «Как бы «око государево» на месте, не являясь при этом управляющими региона. То есть, эта идея, что надо укрупнять структуры, постоянно поднимая их все выше и выше, эти надстроечные системы, когда округ объединили, меньше администрации, но она крупнее и выше, эта философия, скорее всего, не будет реализована, потому что она очень опасна. Если округа и сохранятся, то они сохранятся как особые административные области федерального подчинения. А полпред – он будет не посланцем, а находящимся постоянно на месте представителем федерального правительства, который в огромной мере связан с правительством и гораздо меньше связан с регионами», – отметил он.

«Нельзя забывать о том, что федерация, особенно в наших реалиях, это очень опасное государственная конструкция. И несмотря на то, что автонимизм нужен во многом, особенно культурный автономизм, но все-таки эта система несет в себе зародыш разрушения, распада. Для того, чтобы это не происходило, нужно обеспечить глубокую экономическую интеграцию. Нужно сделать так, чтобы на административном уровне этот зародыш не развивался, чтобы система выстраивалась как унитарная дальше. Унитарное развитие правильно, необходимо и вообще-то оно является одной из важнейших задач национальной модернизации, без этого нам не обойтись», – заключил глава Института нового общества.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.07.21

Сергей Зверев подал документы для выборов в Госдуму. / Евроинтеграция без альтернативы: президент Сербии назвал главную цель внешней политики. / В Кремле оценили соглашение США и Германии по «Северному потоку-2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»