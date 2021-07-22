«Это крайняя мера»: жалоба России в ЕСПЧ против Украины «назревала давно»

Жалоба России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины стала крайней мерой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Москва рассчитывает на независимое и аполитичное расследование.

«Этот шаг назревал уже давно. За годы, прошедшие с незаконного госпереворота, ситуация с правами человека на Украине не только не улучшилась, вопреки ожиданиям борцов за независимость, как они себя называют, но она просто деградировала. Нерасследованными остаются преступления, совершенные майданными властями и их пособниками в самом начале кризиса на Украине. Это и поджог одесского дома профсоюзов, и развязывание так называемой антитеррористической операции против собственного народа Киевом, и другие», – пояснила Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что «Москва последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций – это крайняя мера, которая может быть задействована в исключительных случаях».

«Но всякому терпению наступает конец. Полная безнаказанность киевского режима, который этой безнаказанностью буквально упивался, а также бездействие международных структур, которые закрывали глаза на многочисленные бесчинства, просто развязали киевскому режиму руки», – подчеркнула она.

«На протяжении многих лет, от граждан, от организаций как российских, так и украинских к нам регулярно поступали просьбы, призывы, даже мольбы привлечь Киев за свои противоправные деяния перед международным судом. Нередко звучала и критика: Украина подала много исков против России, – когда же настанет черед России.... Оставляя за скобками бесконтрольное сутяжничество Киева, носящее уже маниакальный характер, хочу подчеркнуть, что сдержанная позиция России все эти годы – вовсе не отсутствие аргументов и доказательств. Напротив, накоплено огромное количество материалов и этот феноменальный массив будет использован в суде. Могу сказать, ничего не забыто, как бы того не желал Киев», – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также отметила, что Россия рассчитывает на независимое и аполитичное расследование со стороны европейского суда. «Привлекая Украину к международной ответственности за систематические попрание прав человека – о масштабах этих злодеяний свидетельствуют и бесчисленные индивидуальные жалобы против Украины – Россия выступает за защиту европейского правопорядка, ключевой ценности Совета Европы. Мы так много об этом слышали. Мы рассчитываем, что ЕСПЧ проявит независимость, аполитичность при рассмотрении российской жалобы, а также детально изучит доказательную базу нарушений прав человека киевским режимом», – подытожила она.

Москва, Мария Соколова

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