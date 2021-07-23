Банк России провоцирует подорожание ипотеки и бьет по производству

Решение Банка России резко повысить ключевую ставку спровоцирует рост ставок по депозитам и кредитам в течение ближайших двух месяцев, что приведет к подорожанию ипотеки. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Вырастут и ставки по кредитам. А значит, придется попрощаться с дешевой ипотекой», – цитирует его слова РБК.

По словам Титова, повышение ставки – это всегда снижение спроса и повышение издержек.

Как считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин, слова которого цитирует пресс-служба «Партии роста», рекордное повышение ключевой ставки летом при невысокой деловой активности может стать ударом по производственным секторам экономики.

«Это приведёт к росту средних процентов по вкладам на 0,3 – 0,7 пункта, по кредитам на 1 – 3 и более пункта, сокращению внутреннего спроса, будем честными, и так невысокого. Это сдержит инфляцию, но нанесёт удар по производству. Надо отметить, что регуляторы других стран в постпандемическую эпоху и при общемировой тенденции повышения инфляции сохраняют относительно мягкую денежно-кредитную политику», – пояснил эксперт.

Как сообщал «Новый День» ранее, сегодня Совет директоров Банка России по итогам заседания повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б. п.), до 6,5% годовых. Это четвертое в текущем году повышение ставки: 11 июня ее подняли на 50 б. п., до 5,5% годовых, 23 апреля – также на 50 б. п., до 5%, а 9 марта – на 25 б. п., до 4,5%. Сегодняшнее повышение ключевой ставки – самое резкое с декабря 2014 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.07.21

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