«Особый бензиновый режим»: в России рост цен будет постоянно

В России финансово-экономическая политика уничтожает легальный малый и средний бизнес и уводит его теневую зону. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов на пресс-конференции, посвященной рекордному росту биржевой стоимости автомобильного топлива. По его оценке, нынешняя система способствует постоянному дальнейшему подорожанию.

«Если придерживаться общей экономической логики, то рост цен на бирже, если не в паритете, то на близкие процентные пункты, должен приводить к тому, что будет увеличиваться и розничная цена. И это вполне понятная история: если дорожает закупка, должна дорожать и продажа. Однако в России введен режим, который останавливает рост розничный цен, но делает его постоянным без возможности снижения. В том виде, как она есть, система начала складываться еще 2008 году, постепенно обрастая регуляторными инструментами, которые в конечном итоге привели к сегодняшнему состоянию. С 2009 года цены несвободны. То есть, мы говорим о режиме «инфляция плюс», когда цены на бензин не могут расти быстрее инфляции. И с этого времени цены не падали, а только росли», – констатировал Баженов.

По его мнению, введение правительство РФ так называемого демпфера является дискриминацией по отношению к легальному малому и среднему бизнесу. «В налоговом законодательстве у нас буквально вписан дискриминационный механизм, который дискриминирует легальный средний и малый бизнес на территории РФ, связанный непосредственно с топливной розницей. Сегодня нефтекомпании не повышают в значительно степени цены, потому что они могут терпеть убытки из-за того, что им по демпфирующему механизму идет субсидирование. И они тем самым как бы компенсируют свои убытки в рознице. Но независимые компании в то же время находятся в состоянии убытков, потому что им никто не компенсирует. Эти убытки наблюдаются с марта 2021 года», – пояснил Баженов.

По его оценке, нынешняя ситуация с ростом бензиновых цен на бирже «легко прогнозировалась еще в феврале-марте, когда биржевые котировки достигли летних уровней». «Рост цен наблюдается с декабря 2020 года, и по сегодняшний день продолжается. Оптовые цены растут по следующим причинам: растут мировые котировки на нефть, у нас не укрепляется курс рубля, повышается налоговая нагрузка на внутренний рынок – и она будет повышаться и в 2022-2023 году. При этом коэффициент, который корректирует экспортную пошлину, – он понизился. И в 2024 году он должен обнулиться. Эти все факторы приводят к тому, что у нас растут нетбэки, а потом и биржевые цены. Но при этом в розницу это транслируется не в должной мере, из-за этого легальный независимый сегмент терпит убытки», – констатировал эксперт.

По его оценке, запас прочности «огромного количества частного бизнеса он просто-напросто заканчивается», что может привести к уничтожению легального бизнеса и уводу АЗС в теневой сектор. «Это безумная проблема. Все пишут, что бизнес АЗС на сегодняшний день убыточен. Но он стал убыточен не вчера и не позавчера. Ситуация, которая критична, наблюдается с марта, а ситуация плохая – где-то с 2012 года. Это в первую очередь удар по легальному бизнесу. И при этом сама регуляторная политика, которая на сегодняшний день имеет место, – она делает абсолютно все, чтобы ухудшалось качество топлива, чтобы увеличивались «доливы». В первую очередь, будут страдать легальные предприниматели, которые ничем подобным не занимаются. У них в общем-то выход – закрыться. Это уничтожение легального бизнеса и увод заправок в теневой сектор», – пояснил он.

При этом Баженов отметил, что само по себе регулирование цен «очень вредная штука», что на своем примере показала нефтяная отрасль. «Вы не можете нормально планировать свою деятельность, прогнозировать рентабельность. В силу роста цен вы могли нарастить инвестиции, но ничего подобного не происходит. Независимый сектор сжимается, концентрация растет – прибыли падают. Инвестиций в отрасль никаких нет, несмотря на все заявления руководства. Когда действует принцип «инфляция минус», вы не будете понижать цены никогда, потому что, если вы их понизите, а в прошлом году это можно было сделать, но этого никто не делал, потому что у нас действует такая система регулирования», – подчеркнул он.

«Это бьет по производительности труда, по объему инвестиций в отрасль, по зарплатам… Это убийство какого-либо бизнес-динамизма и так далее. Мы получим огромное количество проблем с такой политикой… Не добьемся никогда какого-то экономического роста современного типа, роста, который основан на инновациях, на росте совокупной факторной производительности. Потому что факторная производительность у нас стагнирует», – заключил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза.

Москва, Мария Соколова

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