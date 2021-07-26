ЦБ запретил банкам автоматически «подписывать» клиентов на открытие брокерских счетов

Российские банка не должны автоматически «подписывать» клиентов на открытие брокерских счетов. Об этом говорится в информационном письме Центробанка.

«Банк России рекомендует не использовать договоры банковского обслуживания, в которых заранее проставлено согласие клиента на открытие брокерского счета и услуги депозитария», – сообщил регулятор.

По данным ЦБ, некоторые кредитные организации при заключении договоров применяют единую форму документа на банковское обслуживание, где клиент автоматически «подписывается» на открытие брокерских счетов. «Клиент расписывается один раз и принимает сразу все условия, не имея выбора. В итоге, обратившись в банк, например, для выпуска карты или открытия вклада, он может стать обладателем брокерского счета, даже если не планировал торговать на бирже», – пояснили в Центробанке.

«Многие клиенты недостаточно внимательно изучают документы перед подписанием и узнают об этом только после звонков и писем от связанного с банком брокера. При этом нет гарантий, что брокер или депозитарий не начнут взимать комиссии, даже если счета не используются», – поясняется в письме ЦБ.

Банк России рекомендует кредитным организациям «дать гражданам возможность выбора интересующих их услуг, а также дополнительно информировать клиентов о возможности отказаться от некоторых из них».

Москва, Мария Соколова

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