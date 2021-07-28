Россию ждет еще одно подорожание: к осени вырастут цены на одежду и обувь

В России к осени могут существенно подорожать одежда и обувь. Как считают участники рынка, возможно подорожание до 20%, которое будет особенно заметно к началу 2022 года. Крупные сетевые магазины и эксперты ссылаются на рост транспортных расходов и повышение стоимости сырья для производства, пишут «Известия».

Как пояснил изданию член Ассоциации европейских исследований при РАН Виталий Тепикин, цены на хлопок и эластан в этом году шагнули вверх на 35%. Свою лепту внесли и американские производители, скупив лучшие на рынке синтетические ткани и тем самым создав их дефицит. По этой причине цены на волокно подняли даже малоизвестные компании.

При этом участники рынка обращают внимание, что в результате пандемии коронавируса оказались разорваны логистические цепочки. По данным Минпромторга, сегодня основной поток импорта одежды в Россию идет из Юго-Восточной Азии. Фрахт по этому направлению по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 5 раз. Если в 2020 году доставка контейнера из Азии стоила $3-4 тысячи, сейчас – около $15-20 тысяч.

Как отмечают эксперты, осенний рост стоимости продукции на 10-15%, который уже многими продекларирован, является минимальным в случае отсутствия существенного снижения расходов на транспортную составляющую, хотя в Минпромторге утверждают, что подорожание составит минимальные 3-5%.

Судя по словам экспертов, прежде всего подорожание ощутят покупатели одежды категории массового сегмента. Цены на люксовую одежду, скорее всего, изменятся незначительно – в ее стоимость уже заложены все возможные риски. Цены могут вырасти также на детские товары, в частности, на форму и одежду к школе. Их стоимость может увеличиться на 10-15%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.07.21

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