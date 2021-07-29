Видеоконтроль на дорогах: от ненависти до признания

История, случившаяся в Костромской области с автоблогером Людмилой Дмитриевой, показывает, что необходимо сделать в России для достижения общественного согласия в отношении камер видеоконтроля.

Видеоконтроль на дорогах уверенно входит в число самых обсуждаемых тем, когда речь заходит о путешествиях по России. В том числе и потому, что особенности нынешнего туристического бума, развивающегося на фоне пандемии, закрытых границ и стремления к ограничению контактов, ожидаемо добавили популярности автотуризму. Например, эксперты Общественной Палаты РФ отмечают, что с началом летнего сезона 2021 года значительная часть постоянных клиентов туроператоров пересела на личный транспорт, выбирая самостоятельные путешествия. А поскольку каждый второй путешественник сегодня считает себя тревел-блогером, в Сети продолжается обсуждение видеокамер на дорогах и как следствие – приходящих водителям «писем счастья», как окрестили штрафы за превышение скорости. В качестве одной из важных тем, влияющих на организацию самостоятельного отдыха, называют видеоконтроль на дорогах и специалисты Ростуризма.

Видеокамеры на дорогах: как это устроено

О том, что тему видеокамер на дорогах все чаще поднимают в рамках начинающейся избирательной кампании, говорят и члены авторитетной в среде политтехнологов организации ПРИСП (Экспертный центр прикладных исследований и программ). Тут ситуация еще серьезней, чем в туризме, потому что речь идет в целом о качестве жизни, а не испорченном отпуске.

При этом число однозначных противников видеоконтроля на дорогах среди водителей все-таки уменьшается. Если в 2016 году они составляли около 60 процентов, то аналогичные исследования, проведенные в мае 2021года говорят о 45-47 процентах. Среди позитивных факторов участники социологических опросов все чаще называют снижение аварийности и ремонт дорог, проводимый за счет собранных на штрафах средств.

Нужно отметить, что сформированная за последние годы в Российской Федерации законодательная база, регулирующая видеоконтроль на дорогах, даже по мировым меркам является одной из самых адекватных. Законы приняты хорошие, но вопросы возникают к правоприменению. Так что достижение общественного консенсуса по этому поводу рано или поздно произойдет. И важнейшую роль в этом процессе должны сыграть сами участники рынка и регулирующие их деятельность регионы, которым то самое законодательство делегирует значительные права и возможности.

Интересный кейс в этой связи произошел в начале лета. Известный автомобильный блогер Людмила Дмитриева устроила «охоту на видеокамеры» и решила взять серию интервью с операторами систем видеоконтроля в разных регионах страны. После серии отказов (в том числе с угрозами и обещанием неприятностей), удача блогеру улыбнулась в Костромской области. Обеспечивающий видеоконтроль на трассе сотрудник компании-оператора БДКО (Безопасные дороги Костромской области) Сергей оказался адекватным и дружелюбным, предоставил всю документацию и даже рассказал о личных мотивах, по которым он считает эту работу важной и нужной. Более того, после запроса блогера руководство компании согласилось на интервью и вполне подробно рассказало о всех аспектах и нюансах своего бизнеса. Заодно развеяв мифы о «подкрученной скорости» и прочие популярные у водителей страшилки.

Фото из личного архива Людмилы Дмитриевой

В результате аудитория приняла итоги этого эпизода «охоты на видеокамеры» вполне позитивно, о чем сама Людмила Дмитриева с удивлением рассказала в интервью «Новому Дню». Конечно, без традиционных для этой темы проклятий не обошлось. Но подавляющее число читателей ее блога и зрителей размещенного на канале сообщества Travel-Russia видеосюжета оценила в этом смысле Костромскую область положительно.

Впрочем, дело даже не в этих оценках. Пусть и случайно, но в этом кейсе Костромской области удалось показать, что на ее дорогах видеоконтроль организован строго по закону, оборудование работает исправно, обслуживающие его сотрудники профессиональны и адекватны, а распределение доходов от штрафов справедливо. И в целом, видеоконтроль – это не еще одним способ отъема денег у водителей, а современная модель снижения аварийности. Отдельного внимания заслуживает то, компания БДКО оказалась открытой для такого общения с блогером. Даже при том, что на видео было заметно, что ее руководству это доставило мало радости, приличия были соблюдены, а вся информация предоставлена.

В целом, «Костромской кейс» показывает, что упоминавшийся общественный консенсус по вопросам работы видеоконтроля на дорогах вполне достижим. Но он должен быть основан на профессионализме участников рынка, адекватности регулирующей их деятельность местной исполнительной власти и главное – на грамотной информационно-просветительской работе, не оставляющей места мифам и страшилкам. Тот случай, когда другим регионам есть чему у Костромы поучиться. Заодно добавившей плюсов и собственной туристической привлекательности.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.07.21

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