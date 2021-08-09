Суд отстранил Льва Шлосберга от выборов в Госдуму

Московский городской суд не допустил кандидатуру члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга к выборам в Госдуму. Об этом сам политик сообщил Telegram-канале.

«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу № 207 от партии «Зеленые» А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной Думы в одномандатном округе», – уточнил Шлосберг.

При этом «яблочник» назвал решение суда незаконным, необоснованным и «по существу неправовым» и заявил, что намерен его обжаловать.

Ранее избирательная комиссия Псковской области сообщила об исключении Шлосберга и еще одного представителя «Яблока» Николая Кузьмина из списка кандидатов в депутаты местного собрания депутатов седьмого созыва. В результате проверки была установлена их причастность «к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность». Тогда Шлосберг отмечал, что этот вывод был сделан на основании того, что парламентарии якобы участвовали 23 января в протестной акции в Пскове в поддержку Алексея Навального. 4 августа кандидатуры Шлосберга и Кузьмина были восстановлены, так как «решение Московского городского суда о запрете деятельности «Штабов Навального» и признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, на основании которого политиков сняли с выборов 3 августа, еще не вступило в законную силу».

Первый апелляционный суд утвердил решение Мосгорсуда о признании ФБК, его юрлица «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального» запрещенными на территории РФ 4 августа. 6 августа Минюст официально включил их в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности.

Москва, Светлана Антонова

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