Газ в Европе и России снова рекордно подорожал на биржевых торгах

В Европе цена газа достигала уровня $555 за тысячу кубометров на фоне сокращения поставок из России после аварии на заводе «Газпрома» в Уренгое. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость топлива также бьет рекорды пятый торговый день подряд.

В Европе значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – $555 за тысячу кубометров, что стало рекордным уровнем за последние три с половиной года, передает «Интерфакс».

В то же время в России с 5 августа, когда на уренгойском заводе «Газпрома» произошла масштабная авария, цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) продолжает бить рекорды. Сегодня на торгах в Санкт-Петербурге стоимость топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла на 4,7%, обновив очередной рекорд и достигнув 53 353 рублей за тонну. При этом с начала года биржевая цена на СУГ выросла более чем в 2 раза, уточняет РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, в минувший четверг произошел пожар на заводе «Газпрома», который является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, и обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона – главного газоносного региона России.

В результате пожара завод полностью остановил прием сырья – это привело к существенному снижению добычи «Газпрома». Компания экстренно начала отбор из подземных хранилищ в Европе и России, снизив поставки газа на экспорт по газопроводу «Ямал – Европа».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.08.21

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