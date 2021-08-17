«Дестабилизировать регион и управлять конфликтом»: США специально «взорвали» Афганистан

Вашингтон намеренно вывел свои войска из Афганистана, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и оттянуть внимание России и Китая. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, Афганистан может быть превращен в новый рассадник международного терроризма, как это ранее пытались сделать американцы в Сирии.

«США сознательно вышли из Афганистана, несмотря на серьезные внешнеполитические издержки и мировую реакцию, как сейчас, – с целью дестабилизировать регион в целом. Пока США присутствовали в Афганистане, наличие на территории этой страны разнообразных террористических группировок, лагерей подготовки террористов было невозможно. Они несли бы за это ответственность. А дестабилизированный Афганистан здорово оттягивает внимание и связывает как Китай, так и Россию через бывшие центральноазиатские советские республики», – считает эксперт.

Согласно его прогнозу, Афганистан в ближайшее время станет прибежищем «для террористов всех мастей, как это уже бывало 20 лет назад». «Напомню, что именно там были базы Бен Ладена, лагеря подготовки разнообразных исламских и европейских террористов. Очевидно, посчитав все профиты и издержки, американцы решили, что издержки они как-нибудь переварят. Думаю, они просчитали все риски и сознательно сделали это сейчас. Афганистан станет снова такой «Тортугой» для террористов, и это дестабилизирует весь регион – и центральноазиатские республики, и северные границы Китая. И они (США), поддерживая всю эту кухню, будут управлять этим перманентным конфликтом. Это любимая тактика в такой англо-саксонской манере. Так любила делать британская империя раньше, когда правила морями, теперь это переняли их наследники – США», – пояснил Мартынов.

Политолог обратил внимание, что в последнее время все больше говорят, что запрещенное в РФ движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, – «это совсем не то, что ИГИЛ (запрещено в РФ) и так далее». «Я считаю, эти разговоры от лукавого. Все это, так или иначе, – международный терроризм просто в разных идеологических подложках. Когда «Талибан»* контролировал территорию Афганистана после того, как оттуда были выведены советские войска, чуть позже на протяжении почти 10 лет это была «Тортуга» международного терроризма. Я совершенно не сомневаюсь, что приблизительно того же добиваются сегодня наши заокеанские партнеры в кавычках», – подчеркнул он.

Мартынов также напомнил про Сирию как пример предыдущей неудачной попытки США создать контролируемый рассадник терроризма. «Приблизительно такая же судьба была уготована 6 лет назад Сирии, когда была там спровоцирована внутренняя гражданская война, и вот эти группировки Исламского государства (запрещено в РФ) разных мастей и названий, как и здесь талибы – то же самое. Все дело шло к тому, что светский режим легитимного президента Башара Ассада падет, и в Сирии будет такая же история. Причем в Сирии географически это гораздо более эффективно стратегически, чем Афганистан. Тем более за Сирией экспансия пошла бы и в эту сторону, в Афганистан, и везде. Но тогда эти планы были разрушены Россией. А здесь американцы просто встали и ушли, бросив все – и оружие, и маковые поля, которых в энном количестве там было при них разбито, нищий народ, этих несчастных людей, которых они приручили и бросили, и даже не стали им помогать, вывозить. В общем, яркая иллюстрация того, как ведут дела за пределами своей страны США», – отметил он.

«Афганистан – вообще такая страна-ловушка. Кто бы туда ни заходил с войсками, тот всегда терпит фиаско – будь то британцы в 19-м веке, советская страна в 20-м или же американцы в 21-м веке. Поэтому ни в коем случае вмешиваться не стоит, но то, что нужно обязательно принимать во внимание обстоятельства – то, зачем США все это делают. Угроза экспансии всей этой заразы в среднеазиатские республики и дальше в Россию – это опасно. Исходя из этих угроз и нужно действовать. Укреплять свое присутствие в центральноазиатских республиках – в первую очередь, в Туркмении и Узбекистане. Причем присутствие не только военное, но и гуманитарное, экономическое, разное, потому что с этим мракобесием бороться можно только системным подходом. Это не значит, что это снимет все риски, но, по крайней мере, сдемпфирует эту лавинообразную историю», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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