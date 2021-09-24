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Пятница, 24 сентября 2021, 17:02 мск

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Биржевая цена Аи-95 рекордно растет третий день подряд

Биржевая цена бензина марки Аи-95 третий день бьет рекорды. По Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стоимость автомобильного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув 60 570 рублей за тонну.

Минэнерго РФ связывает подорожание бензина с ремонтом на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, а также переходом рынка от летних к зимним сортам топлива, исключив риск дефицита Аи-95.

Ранее сообщалось, что в России после выборов начался стремительный рост цен.

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,