Биржевая цена Аи-95 рекордно растет третий день подряд

Биржевая цена бензина марки Аи-95 третий день бьет рекорды. По Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стоимость автомобильного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув 60 570 рублей за тонну.

Минэнерго РФ связывает подорожание бензина с ремонтом на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, а также переходом рынка от летних к зимним сортам топлива, исключив риск дефицита Аи-95.

Ранее сообщалось, что в России после выборов начался стремительный рост цен.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.09.21

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