Бензин, продукты, капремонт: в России после выборов начался рост цен на все

В России начался стремительный рост цен. Жители страны в пабликах обсуждают, что продукты за последние несколько дней прибавили в стоимости, причем произошло это сразу после выборов. Власти регионов уже начали принимать непопулярные решения по повышению тарифов. Эксперты также отмечают повышение цен.

Так, на днях биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» обновила исторический максимум. Стоимость топлива выросла на 0,6%, достигнув 60,18 тысячи рублей за тонну. По итогам торгов, подорожал также бензин Аи-92, поднявшись на 0,2%, до 56,21 тысячи рублей за тонну. Розничные цены на бензин находятся на мониторинге у государственных органов, через неделю станет известно, как по статистике поменялась цена на бензин в колонках – но известно, что если дорожает топливо, то это сказывается на ценах практически всех товаров и многих услуг.

Впрочем, продукты уже начали дорожать. Стоимость гречки в России подскочила до 100 рублей за килограмм впервые за 10 лет. Примечательно, что стоимость крупы в прошлом году, когда отмечался ажиотажный спрос в связи с режимом самоизоляции, была на 17% ниже, чем сейчас. Также могут резко подорожать макароны: производители заявляют о дефиците пшеницы твердых сортов, что уже вызвало резкий рост стоимости сырья.

Накануне Росстат обновил данные о повышении цен на помидоры и огурцы: первые за неделю стали дороже на 7,9%, вторые – на 7%. Это сезонные овощи, и обычно они поднимаются в цене гораздо позже. Примечательно, что такие сообщения стали появляться на этой неделе, после того, как прошли выборы в Государственную думу, а во многих субъектах – и в региональные парламенты. Понятно, что к зиме подорожают все овощи и фрукты.

К слову, в регионах начались свои, локальные, изменения цен, которые серьезно бьют по кошельку потребителей. Так, в Свердловской области накануне решили повысить взносы на капремонт – сразу на 4%.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 24.09.21

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