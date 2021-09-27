ФАС готова возбудить антимонопольное дело, если Газпром не увеличит продажи газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала «Газпрому» увеличить объёмы реализации природного газа на бирже. Как сообщила пресс-служба ведомства, если дефицит поставок «голубого топлива» не будет устранен добровольно, это может привести к возбуждению антимонопольного дела.

«Газпром» обнулил продажи на Санкт-Петербургской бирже (СПбМТСБ) 9 августа после аварии на заводе в Новом Уренгое. По данным ФАС, снижение поставок природного ресурса в августе создало объем неудовлетворенного спроса в 1,1 млрд кубометров. «Начиная с 9 августа 2021 года, компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен», – говорится в сообщении, которое было направлено в адрес ПАО «Газпром» 21 сентября.

По данным СПбМТСБ, средневзвешенная цена газа за август выросла на 1,9%, до 3845 рублей за 1 тысячу кубометров, в сентябре рост составил 2,9% или 3957 рублей. «ФАС может возбудить антимонопольное дело, если будет установлен и добровольно не устранен дефицит поставок газа на биржу», – пояснили в ведомстве «Коммерсанту».

По данным издания, экспертная оценка дополнительных продаж составляет около 7 млрд кубометров до конца года, что не является для компании проблемой. При этом, аналитики отмечают, что сейчас основным приоритетом «Газпрома» является закачка в подземные хранилища (ПХГ), особенно в Европе.

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует приступить к активному наполнению ПХГ только после запуска «Северного потока-2», о завершении строительства которого стало известно 10 сентября. Компания планирует начать поставки газа по новой магистрали до конца этого года.

Федеральное сетевое агентство ФРГ ранее получило документы на сертификацию компании-оператора «Северного потока-2» – Nord Stream 2 AG – как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. На прошлой неделе польская компания PGNiG была включена в процедуру сертификации Nord Stream 2 AG и заявила, что он не соответствует требованиям независимого сетевого оператора. Тем временем, цены на газ в Европе продолжают оставаться на рекордно высоком уровне.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.09.21

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