российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 сентября 2021, 14:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ФАС готова возбудить антимонопольное дело, если Газпром не увеличит продажи газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала «Газпрому» увеличить объёмы реализации природного газа на бирже. Как сообщила пресс-служба ведомства, если дефицит поставок «голубого топлива» не будет устранен добровольно, это может привести к возбуждению антимонопольного дела.

«Газпром» обнулил продажи на Санкт-Петербургской бирже (СПбМТСБ) 9 августа после аварии на заводе в Новом Уренгое. По данным ФАС, снижение поставок природного ресурса в августе создало объем неудовлетворенного спроса в 1,1 млрд кубометров. «Начиная с 9 августа 2021 года, компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен», – говорится в сообщении, которое было направлено в адрес ПАО «Газпром» 21 сентября.

По данным СПбМТСБ, средневзвешенная цена газа за август выросла на 1,9%, до 3845 рублей за 1 тысячу кубометров, в сентябре рост составил 2,9% или 3957 рублей. «ФАС может возбудить антимонопольное дело, если будет установлен и добровольно не устранен дефицит поставок газа на биржу», – пояснили в ведомстве «Коммерсанту».

По данным издания, экспертная оценка дополнительных продаж составляет около 7 млрд кубометров до конца года, что не является для компании проблемой. При этом, аналитики отмечают, что сейчас основным приоритетом «Газпрома» является закачка в подземные хранилища (ПХГ), особенно в Европе.

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует приступить к активному наполнению ПХГ только после запуска «Северного потока-2», о завершении строительства которого стало известно 10 сентября. Компания планирует начать поставки газа по новой магистрали до конца этого года.

Федеральное сетевое агентство ФРГ ранее получило документы на сертификацию компании-оператора «Северного потока-2» – Nord Stream 2 AG – как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. На прошлой неделе польская компания PGNiG была включена в процедуру сертификации Nord Stream 2 AG и заявила, что он не соответствует требованиям независимого сетевого оператора. Тем временем, цены на газ в Европе продолжают оставаться на рекордно высоком уровне.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.09.21

Две трети россиян не придерживаются здорового образа жизни. / В России хотят поднять тарифы на коммуналку, чтобы модернизировать ЖКХ. / Правительство собирается провести новую пенсионную реформу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Госдеп потребовал нарастить украинский транзит газа из России в Европу

Газовая дилемма: США рискуют получить врага в лице ЕС

«Доборолись …» Европа сама создала условия для рекордного взлета цен на газ

Польша перейдет с российского газа на Baltic Pipe

Газовый рынок Европы готовится к глобальной перестройке

Газовый коллапс: Европе не хватает СПГ и угля

В Роснедрах оценили запасы нефти в России

Прогноз: цена на газ в Европе может превысить $1000

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Газпром, Нефть и газ,