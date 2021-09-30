Биржевая цена на газ в Европе продолжает обновлять рекорды

Цена на газ в Европе установила очередной рекорд, поднявшись с начала дня более чем на 4%. По данным биржи ICE Futures, стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландском TTF повысилась до $1091,6 за тысячу кубометров.

Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в $1070, а сегодня общий рост с начала дня составляет около 4,3%, передает ТАСС.

Биржевая цена «голубого топлива» в Европе растет из-за низкого уровня запасов в газохранилищах ЕС и нежелания «Газпрома» увеличивать закачку туда газа и продажи накануне запуска «Северного потока – 2». Также рекордному росту цен на газ способствовали сокращение поставок СПГ из США и недавняя авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.09.21

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