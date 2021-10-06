«Энергопереход»: газовый кризис стал глобальным

Газовый кризис стал мировым, что свидетельствует об искажении заявленного к реализации глобального энергоперехода на экологичные виды топлива и энергии. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо, выступая на форуме Energy Intelligence.

«Я думаю, нельзя назвать региональным газовый кризис, который мы видим сегодня, потому что он перешел в глобальный газовый кризис – не только в США, но и в Европе, а теперь еще и в Азии. Он подтвердил наши твердые убеждения в том, что энергопереход не происходит должным образом – его посыл искажается», – цитирует его слова «Прайм».

Как считает Баркиндо, создается впечатление, что факты и наука порой намеренно представляются в ложном свете, что приводит к таким последствиям. При этом глава ОПЕК процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что «истерика» на энергорынке мешает дискуссии.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около $515 за тысячу кубометров, а сегодня превышала $1 900. В настоящее время котировки стабилизировались вблизи $1200.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.10.21

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