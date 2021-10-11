Новая Госдума: способны ли депутаты улучшить жизнь россиян?

12 октября Госдума восьмого созыва начинает свою работу в обновленном составе после сентябрьских выборов. Депутатский состав нижней палаты российского парламента изменился, но «Единая Россия» сохранила за собой большинство депутатских мест, что позволяет «партии власти» по-прежнему «продавливать» новые законы по своему усмотрению.

Как сообщалось ранее, по итогам выборов партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. По одному мандату у «Гражданской платформы», «Родины» и «Партии роста». Пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Напомним, Госдума предыдущего созыва неоднократно подвергалась критике. Судя по результатам опроса, который проводился на сайте РИА «Новый День», подавляющее число респондентов (95,51%) высказало мнение, что депутаты превратились во «врагов» собственного народа. Поводом для такой оценки стали несколько резонансных и очень спорных реформ, одна из которых привела к повышению возраста выхода россиян на пенсию.

В этой связи редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям оценить перспективы нижней палаты российского парламента восьмого созыва, ответив на вопрос: что ожидать от обновленной Госдумы?

Варианты ответов:

Ничего – будет все, как обычно

Госдума принципиально ничего не решает

Депутаты нового созыва способны улучшить жизнь россиян

Мне все равно

Ваш вариант

Формат голосования предполагает выбор одного варианта ответа. Принять участие в опросе можно здесь >>>

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.10.21

Пробоина в «санитарном щите»: Россия не готова противостоять природным и преднамеренным биологическим угрозам. / Газовый кризис, стратегическое партнерство и Косово: президент Сербии и глава МИД России провели важные переговоры. / Анатолий Вассерман вошел во фракцию «эсеров» в Госдуме. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»