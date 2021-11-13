«Ничего хорошего…» Путин прокомментировал угрозу Лукашенко перекрыть Европе газ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него стало неожиданностью намерение белорусского лидера Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу. По словам главы российского государства, это решение, если будет реализовано, станет «нарушением транзитного контракта».

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» президент РФ пояснил, что вопрос транзита газа с Лукашенко не обсуждал. «Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего это нет, в этом нет», – цитирует Путина телеграм-канал «Вести24».

Президент РФ пообещал поговорить с Лукашенко на эту тему. При этом Путин предположил, что белорусский лидер сказал о перекрытии газа «просто в сердцах».

Ранее на этой неделе Лукашенко заявил, что готов жестко ответить на возможные санкции со стороны стран ЕС и Польши в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» – сказал белорусский лидер.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.11.21

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