Проблемы созданы Западом: Путин назвал главные причины миграционного кризиса на белорусско-польской границе

Миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован странами Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Как считает глава российского государства, основания для этого есть как политические и экономические, так и военные.

Путин подчеркнул, что не Белоруссия является «первооткрывателем этих проблем», которые на самом деле созданы странами Запада. «Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше и больше там афганцев», – сказал президент РФ, обратив внимание, что в нефтедобывающих государствах Ближнего Востока люди зачастую живут хуже, чем на социальные пособия в Европе.

При этом Путин выразил надежду, что в ближайшее время произойдет прямой контакт белорусских властей с лидерами ЕС. Например, с канцлером Германии, куда хотят попасть мигранты. «Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, он готовы друг с другом поговорить», – отметил он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.21

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