«Может привести к повышению цен»: участники аптечного рынка прогнозируют подорожание лекарств в 2022 году

В России последние месяцы наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе для лечения коронавируса, а в будущем году возможен рост цен на лекарства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили участники аптечного рынка сегодня на пресс-конференции в Москве, подводя итоги работы отрасли за год. По их мнению, одним из драйверов роста цен может стать законопроект по регулированию аптечных сетей, принятый Госдумой в первом чтении в феврале.

В частности, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова обратила внимание, что этот документ требует доработки. «Он (закон по регулированию аптечных сетей) находится на рассмотрении в Госдуме. Там очень все неоднозначно, и мы очень много работаем со всеми общественными организациями для того, чтобы это регулирование было эффективным и разумным», – пояснила она.

«Рынок лекарственных средств регулируется везде в мире – это однозначно. Но мы за то, чтобы это регулирование было – первое – разумным, второе – эффективным. Если в результате этого регулирования что-то будет уходить с рынка, а это возможно. Это первое. И второе, возможно повышение цен. Законопроект, если он будет в том виде, в котором предлагается, принят, может привести к повышению цен. Допустить это нельзя, и мы над этим работаем Альянс фармацевтических организаций и Ассоциация независимых аптек, очень много всего делаем для того, чтобы нас услышали, предложения, целые талмуды предоставляют на госуровне, чтобы это было разумно», – отметила Преснякова.

Управляющий партнёр компании «Проектирование систем управления», экономист-эксперт Павел Лисовский со своей стороны отметил сложившийся в последние месяцы дефицит лекарств на рынке из-за государственного регулирования цен. Нехватка отмечена, в том числе, среди препаратов, жизненно важных для лечения онкозаболеваний, муковисцидоза, рассеянного склероза, ревматических заболеваний, первичного иммунодефицита, а также коронавируса.

«Это такая классическая ситуация, когда государство хочет регулировать цены на какой-то продукт – в данном случае на лекарственные препараты. Но это регулирование возможно только до определенного предела. Когда цены регулируются так, что производителю становится не интересно поставлять лекарственный препарат на российский рынок…» – констатировал он.

«В данном случае неправильно были проиндексированы цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, либо антимонопольная служба по некоторым препаратам принудила производителей снизить цены. С кем-то договорились, у кого-то цены получилось снизить. А есть производители, которые сказали, что не будут поставлять препарат на российский рынок, потому что для них это не рентабельно. Такая же ситуация с российскими препаратами – некоторые дешевые препараты ушли с рынка», – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт констатировал, что есть и другие предпосылки для подорожания лекарств в следующем году. «Я уверен, что будет определенный рост на лекарственные средства. Связано это, прежде всего, с тем, что на следующий год запланирован рост стоимости зарубежных субстанций примерно на плюс 30% по многим позициям, и это не может не отразиться на себестоимости препаратов. Более того, по крайней мере, часть производителей запланировали на следующий год повышение, не радикальное, плюс 2-3%, но в течение года это может быть пересмотрено в сторону увеличения. Поэтому все-таки думаю, что рост цен будет, но рост цен не будет превышать среднюю инфляцию по стране», – заключил Лисовский.

Ранее Счетная палата также предупредила о риске подорожания лекарств в России в следствие антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. Как отмечал аудитор Алексей Каульбарс в рамках правительственного часа в Совете Федерации, ускорение процедуры госзакупок лекарственных препаратов привело к большой разнице закупочных цен, что может обернуться негативными последствиями.

Москва, Мария Соколова

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