«Не может не настораживать»: Счетная палата прогнозирует дефицит и подорожание лекарств

Подорожание лекарств и их дефицит в России может стать следствием антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс в рамках правительственного часа в Совете Федерации. По его оценке, ускорение процедуры госзакупок лекарственных препаратов привело к большой разнице закупочных цен, что может обернуться негативными последствиями.

«В настоящее время Счетная палата проводит экспертно-аналитическое мероприятие по оценке антикризисных мер, принятых в сфере закупок. Мероприятие еще не закончено, окончательные итоги не подведены, а предварительные результаты говорят о следующем: в 20-21-м годах в закупках существенно увеличилась доля лекарственных средств, медоборудования, средств индивидуальной защиты. Принятые антикризисные меры привели к ускорению процедур таких закупок. Однако мы вынуждены констатировать большой разброс цен на одни и те же товары, закупаемые различными организациями. Так, закупочная цена на одинаковые защитные комплекты – предварительные результаты – отличается более чем в 3 раза. Одни организации закупают его по цене 1,5 тысячи рублей, другие – по 4,5 тысячи», – пояснил Каульбарс.

Также аудитор обратил внимание на сокращение производителей лекарственных средств, участвующих в закупочных процедурах, что «не может не настораживать». «Причины этого очевидны – закупки у единственного поставщика. Таким образом необходимое в условиях пандемии ускорение процедур закупок может в перспективе иметь своим следствием снижение доступности препаратов, а также повышение их стоимости. На наш взгляд, такое положение дел требует пристально внимания со стороны ФАС», – заключил представитель Счетной палаты РФ.

Москва, Мария Соколова

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