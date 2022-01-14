«Пиковые значения еще не достигнуты»: правительство РФ готовится к дальнейшему росту инфляции

Пиковые значения инфляции в России еще не достигнуты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая сегодня в рамках Гайдаровского форума в Москве. По его оценке, одними мерами денежно-кредитной политики рост цен не остановить.

«Инфляция, во-первых, глобальна, а во-вторых, она, как минимум, среднесрочна, потому что у нее очень сложный характер на сегодняшний момент. С одной стороны, это инфляция спроса – накачка, длинный период мягкой денежно-кредитной политики в мире, большие бюджетные дефициты, и явно этот навес еще не полностью перешел в инфляцию. Вернее так – экономика еще явно не отреагировала на всю эту выпущенную денежную массу, большая часть которой на глобальных финансовых рынках и так далее. Это то, что будет давить дальше», – пояснил министр.

При этом глава МЭР отметил еще одну составляющую повышения цен. «Это еще инфляция предложения. Вот этот разрыв цепочек мы видим, подорожание логистики существенное, замедление сроков, как раз вот регионализация, протекционизм – это второй фактор», – отметил он.

Решетников также обратил внимание на последствия форсированного «энергоперехода», создавшего «структурный аспект инфляции». «Увеличились цены на газ сейчас, потом удобрения и так далее. То есть, целая цепочка пошла, которая тоже будет поддерживать в том числе инфляцию, дополнительный риск инфляции на продовольственных мировых рынках», – подчеркнул он.

«То, с чем мы столкнулись, это не разовый импульс, этот импульс будет и в этом году, и, скорее всего, в следующем году. И в этой связи очень актуален наш ответ. Учитывая такую сложную природу этой инфляции, не монетарный характер, внешний характер, конечно, наш ответ должен быть сложным и комплексным. Одними мерами денежно-кредитной политики мы этот импульс не погасим», – заключил Решетников.

Согласно оценке Росстата, инфляция в РФ по итогам 2021 года составила 8,39%, что стало максимальным уровнем с 2016 года. Рост потребительских цен существенно превысил официальный прогноз правительства РФ и оказался выше ожиданий Банка России.

Москва, Мария Соколова

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